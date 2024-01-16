Генеральный план Баку представлен общественности

16 января в Исполнительной власти города Баку состоялась презентация для общественности Генерального плана развития города Баку до 2040 года, организованная Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие официальные лица, эксперты по градостроительству, архитекторы, известные общественные деятели, представители неправительственных организаций и СМИ.

В своих выступлениях на презентации председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и начальник Отдела строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Кабинета Министров Фейруз Мустафаев рассказали о сути представленного документа, его концепции и предстоящих изменениях в жизни города.

Было отмечено, что Генеральный план составлен на основе современных градостроительных подходов, анализе текущего состояния и потребностей города, являясь основным территориально-планировочным документом, определяющим стратегические направления развития города Баку в ближайшие годы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!