В Баку будут очищены загрязненные нефтяной промышленностью территории
В Баку будут очищены загрязненные нефтяной промышленностью территории.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на церемонии презентации Генерального плана развития города Баку до 2040 года.
Он отметил, что в подобные места снова вернется жизнь.
"Согласно Генеральному плану, будут предприняты шаги к тому, чтобы Баку стал не промышленным, а ориентированным на человека городом. В качестве примера можно привести "Ağ şəhər" ("Белый город")", - добавил А.Гулиев.
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