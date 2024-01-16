В Баку будут очищены загрязненные нефтяной промышленностью территории.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на церемонии презентации Генерального плана развития города Баку до 2040 года.

Он отметил, что в подобные места снова вернется жизнь.

"Согласно Генеральному плану, будут предприняты шаги к тому, чтобы Баку стал не промышленным, а ориентированным на человека городом. В качестве примера можно привести "Ağ şəhər" ("Белый город")", - добавил А.Гулиев.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!