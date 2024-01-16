https://news.day.az/society/1629833.html Внесена ясность в вопрос снижения пенсионного возраста женщин
Внесена ясность в вопрос снижения пенсионного возраста женщин
Внесена ясность в вопрос о снижении пенсионного возраста женщин в Азербайджане.
Как сообщает во вторник Day.Az cо ссылкой на Trend, об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.
"Сегодня в повестку дня министерства не входит вопрос о снижении пенсионного возраста женщин", - отметил замминистра.
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