Внесена ясность в вопрос снижения пенсионного возраста женщин

Внесена ясность в вопрос о снижении пенсионного возраста женщин в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az cо ссылкой на Trend, об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

"Сегодня в повестку дня министерства не входит вопрос о снижении пенсионного возраста женщин", - отметил замминистра.

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