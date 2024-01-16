Минздрав Азербайджана провел презентацию проекта по цифровизации фармацевтического сектора

Министерство здравоохранения Азербайджана продолжает меры по внедрению цифровой экосистемы здравоохранения, которая является требованием современной эпохи и продуктом инновационного мышления в национальной системе здравоохранения. В связи с этим 16 января министерство провело презентацию проекта "Цифровизация фармацевтического сектора в рамках трансформации системы здравоохранения".

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщили в минздраве Азербайджана.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам военно-технического обеспечения Андрей Сипилин, члены комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент), руководство министерства здравоохранения и подведомственных ему органов, министерства цифрового развития и транспорта, министерства труда и социальной защиты населения, Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики ("ASAN" Хidmət), Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), Общественного объединения "Клуб фармацевтов", крупных фармакологических сетей, частных клиник и центральных районных больниц.

"Основной целью развития экосистемы цифрового здравоохранения является предоставление гражданам доступа к качественным, безопасным и надежным медицинским услугам. Развитие цифрового здравоохранения, объединяющую на единой цифровой платформе подробную информацию об истории здоровья гражданина, включая заболевания и современные методы лечения, обеспечит доступность к этим данным всех медицинских учреждений в онлайн формате.

В начале презентации был продемонстрирован видеоролик о цифровом здравоохранении.

На мероприятии с вступительной речью выступил министр здравоохранения Теймур Мусаев. Он подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане проводится успешная социальная политика.

"Предпринятые за последние 20 лет под руководством главы государства важные шаги по ускорению перехода к цифровому правительству и реализация последовательных мер по диверсификации экономики обусловили признание нашей страны в качестве регионального лидера", - сказал он.

Министр также отметил, что, обеспечив доступность информации поставщикам медицинских услуг и пациентам, цифровые технологии качественно поднимут взаимоотношения врач-пациент на новый уровень совместного принятия решений.

"В 2023 году в рамках цифровой трансформации здравоохранения министерством внедрена информационная система "Электронный эпикриз". Данная система создала единый реестр выписок из историй болезни граждан, позволила осуществлять поиск индивидуальной медицинской информации и оформлять документы по установленной форме.

Сегодня проходит презентация системы "Электронный рецепт" и соответствующего мобильного приложения, разработанных министерством здравоохранения, а также "Система мониторинга и слежения за движением лекарственных препаратов". Обе информационные системы разработаны в соответствии с дополнениями и изменениями, внесенными в Закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах" в рамках цифровизации фармацевтического сектора. В перспективе в целях повышения уровня удовлетворенности государственными услугами и предоставления качественных медицинских услуг будут продолжены меры по цифровой трансформации здравоохранения", - добавил Теймур Мусаев.

На мероприятии с презентацией выступил советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков. Было отмечено, что одной из основных целей цифровизации здравоохранения является централизация медицинских данных в единой информационной системе здравоохранения, обеспечивающая интеграцию медицинских данных в процессе принятия решений во время лечения. Это, в свою очередь, позволит повысить качество услуг, оказываемых медицинским персоналом, и в то же время обеспечит беспрепятственный доступ к информации пациентам и врачам.

"Реализация стратегии цифрового здравоохранения позволит сформировать экосистему цифрового здравоохранения, поддерживающую современные технологии и инновации в нашей стране. Это улучшит возможности в сфере охраны здоровья населения, внедрения здорового образа жизни, использования передовых технологий в профилактике заболеваний, повышение доступности качественных медицинских услуг согласно потребностям каждого гражданина", - добавил советник министра здравоохранения.

С докладами также выступили советник компании "TCHealth Information Technologies Ltd" (Турция) Юсуф Иззет Акай и главный консультант министерства здравоохранения по проекту электронных рецептов Узеир Гурбанлы.

"В рамках мероприятия были показаны видеоролики о цифровом здравоохранении и "Электронном рецепте". Система "Электронный рецепт" - это система, разработанная для врачей, пациентов и фармацевтов с целью контроля над выписанными рецептами на единой электронной платформе. Система обеспечивает гражданам доступность к своей медицинской информации, а медицинским работникам - оказание более эффективных услуг пациентам", - говорится в сообщении ведомства.

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