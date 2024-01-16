Увелличилось число погибших при взрыве в цехе в Баку

Спасатели МЧС обнаружили под завалами тело еще одного погибшего при взрыве в цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. Тем самым число погибших достигло 8.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отметим, что спасатели извлекли из-под завалов живыми 3 человек, в общей сложности 24 человека пострадали, обнаружены тела 8 человек.

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