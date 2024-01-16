Синоптики предупреждают об изменении погоды

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 января в течение дня скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами до 28 м/с, днем в отдельных местах полуострова порывы усилятся до 30-32 м/с.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, в районах Азербайджана 17 января скорость западного ветра составит 15-20 м/с, в некоторых восточных районах с усилением до 23-28 м/с.

Завтра вечером, в основном, в Гянджа-Газахской и Балакян-Шекинской зонах, ожидаются кратковременные осадки, прогнозируется снег.

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