В Тертере сгорел дом

В Тертерском районе сгорел дом.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что сгорели воспламеняющиеся конструкции второго этажа и крыши двухэтажного 10-комнатного дома (общей площадью 312 квадратных метров) и воспламеняющиеся конструкции трех комнат (на площади 96 кв. м), находящиеся на первом этаже.

Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар потушен силами Государственной службы пожарной охраны.

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