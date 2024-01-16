Земельные участки в ряде районов Азербайджана определены как территории ВИЭ
Некоторые земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности на административных территориях Абшеронского и Хызинского районов, определены как территории возобновляемых источников энергии.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Азербайджана Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно документу, в целях строительства ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, 8,0052 га государственных земель в Абшеронском районе, 6,1763 га земель Пирекешкюль-Гобустанского муниципалитета Абшеронского района, 3,7665 га государственных земель в Хызинском районе и 18,8293 га земель муниципалитета Ситалчай Хызинского района, в общей сложности 36,7773 гектара земли определены как территория возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Министерство энергетики будет осуществлять мероприятия по выбору производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии, установленной настоящим постановлением, в соответствии с требованиями "Порядка выбора производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии". С даты вступления в силу настоящего постановления разрешение на строительство ветровой электростанции на земельном участке площадью 36,7773 га, определенном как территория возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии, принимается в срок, предусмотренный законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом.
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре в соответствии с настоящим постановлением должен уведомить об этом Кабинет министров в течение трех дней с даты выдачи разрешения на строительство, а в случае отказа в выдаче разрешения на строительство в установленный срок - в течение трех дней после этого.
Контроль за исполнением этого постановления возложен на отдел аграрной и экологической политики Аппарата Кабинета министров.
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