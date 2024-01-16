Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Баку завершены

Завершены поисково-спасательные работы на месте взрыва в цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку.

Об этом сказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в ответ на запрос Day.Az.

Напомним, что в результате взрыва погибли 9 человек, 24 человека получили ранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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