В Садараке обнаружено большое количество патронов

На таможенном посту "Садарак" обнаружено большое количество патронов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Государственного таможенного комитета.

На таможенном посту "Садарак" Главного таможенного управления Нахчывана был досмотрен грузовой автомобиль, следовавший транзитом через территорию Азербайджанской Республики из Турецкой Республики в Исламскую Республику Иран.

В ходе проверки в кабине автомобиля было обнаружено 250 патронов к охотничьему ружью.

По факту проводится расследование.

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