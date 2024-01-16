https://news.day.az/society/1629958.html В Садараке обнаружено большое количество патронов
В Садараке обнаружено большое количество патронов
На таможенном посту "Садарак" обнаружено большое количество патронов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Государственного таможенного комитета.
На таможенном посту "Садарак" Главного таможенного управления Нахчывана был досмотрен грузовой автомобиль, следовавший транзитом через территорию Азербайджанской Республики из Турецкой Республики в Исламскую Республику Иран.
В ходе проверки в кабине автомобиля было обнаружено 250 патронов к охотничьему ружью.
По факту проводится расследование.
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