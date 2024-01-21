Бдительные стражи белых вершин

Границы нашей страны в ее отдаленных уголках покрыты снегом.

Это создает красивую, захватывающую панораму. В такую погоду работа пограничников становится более сложной и ответственной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, независимо от погоды пограничники всегда на страже. Ледяные вершины, пронизывающий холод, заснеженные траншеи не могут ни на мгновение нарушить их бдительность. Напротив, в такую погоду требуется еще больше внимания и самоотверженности.

Сейчас на границах есть такие участки, где снег буквально по колено. Пограничники охраняют неприкосновенность наших священных границ, согревая своим дыханием снежные вершины. Ни ветер, ни снег, ни сложный горный рельеф не остановят их боевой настрой. Ведь над их головами развевается трехцветный флаг Азербайджана... Пограничники гордятся тем, что служат священному делу в любых погодных условиях и защищают границы Родины, как зеницу ока.

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