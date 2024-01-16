Лифт сорвался в одном из зданий в Баку

16.01.2024 года около 18:13 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с аварией в лифте по адресу: Хатаинский район, проспект Гянджа 2980/81.

Как сообщили Day.Az в TƏBIB, к месту происшествия немедленно были привлечены 3 бригады скорой помощи.

В результате инцидента пострадали 4 человека.

Из них 2 взрослых (мужчина и женщина) и 1 ребенок были госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, еще 1 ребенок госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр.

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