https://news.day.az/society/1629983.html Лифт сорвался в одном из зданий в Баку - есть пострадавшие - ВИДЕО
Лифт сорвался в одном из зданий в Баку - есть пострадавшие - ВИДЕО
16.01.2024 года около 18:13 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с аварией в лифте по адресу: Хатаинский район, проспект Гянджа 2980/81.
Как сообщили Day.Az в TƏBIB, к месту происшествия немедленно были привлечены 3 бригады скорой помощи.
В результате инцидента пострадали 4 человека.
Из них 2 взрослых (мужчина и женщина) и 1 ребенок были госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, еще 1 ребенок госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр.
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