В Баку мужчина выстрелил в бывшую жену

В Сабаильском районе Баку произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в поселке Шихов.

Мамедова Джамиля Рашад гызы 1991 года рождения поссорилась дома с бывшим мужем.

Во время ссоры ее экс-супруг выстрелил в нее из огнестрельного оружия.

Женщину госпитализировали в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии с ранением левой руки.

По факту сотрудники Сабаильского районного управления полиции и 41-го отдела полиции проводят расследование.

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