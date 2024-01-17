https://news.day.az/society/1630025.html В Баку мужчина выстрелил в бывшую жену
В Баку мужчина выстрелил в бывшую жену
В Сабаильском районе Баку произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.
Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в поселке Шихов.
Мамедова Джамиля Рашад гызы 1991 года рождения поссорилась дома с бывшим мужем.
Во время ссоры ее экс-супруг выстрелил в нее из огнестрельного оружия.
Женщину госпитализировали в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии с ранением левой руки.
По факту сотрудники Сабаильского районного управления полиции и 41-го отдела полиции проводят расследование.
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