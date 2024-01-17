К сведению медицинских работников

Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медицинских работников, борющихся с COVID-19.

Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал постановление, согласно которому срок продлен до 2 апреля.

Отметим, ранее этот срок был предусмотрен до 2 января.

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