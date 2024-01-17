https://news.day.az/society/1630032.html К сведению медицинских работников
К сведению медицинских работников
Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медицинских работников, борющихся с COVID-19.
Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал постановление, согласно которому срок продлен до 2 апреля.
Отметим, ранее этот срок был предусмотрен до 2 января.
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