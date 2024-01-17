Последние данные о пострадавших при взрыве в цехе в Баку

В медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, продолжается лечение 13 человек, пострадавших в результате взрыва в цехе на улице А.Кунанбаева в Баку.

Об этом Day.Az сообщили в TƏBIB.

Сообщается, что из 9 человек, которые в настоящее время проходят лечение в ожоговом центре при Медицинском центре Нариманова, состояние 3 остается стабильным, состояние 6 - средней степени тяжести. 3 человека выписаны.

В отделениях Клинического медицинского центра продолжается лечение 4 человек. Состояние 1 из них оценивается как стабильно-тяжелое, состояние остальных - средней степени тяжести.

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