Каждый десятый человек в Азербайджане - пенсионер

К началу 2024 года количество пенсионеров в Азербайджане приблизилось к 1 099 тысячам человек, составив 10,8 процента населения страны.

Как сообщили в среду Day.Az в Государственном комитете статистики, за этот период 443,8 тысячи человек получили ежемесячные социальные пособия, а 395,2 тысячи - президентские пенсии.

Число получателей единовременных пособий, в том числе назначенных за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование в течение 2023 года, составляет 169,6 тысячи человек.

В соответствии с законом Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных пособиях"" от 9 декабря 2022 года № 683-VIQD, для специалистов, работающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, учреждено единовременное пособие сроком на пять лет для поддержания первичных материально-бытовых условий, с 1 января 2023 года эта сумма установлена в размере 600 манатов.

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