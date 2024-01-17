https://news.day.az/society/1630143.html Названа численность населения Азербайджана
Названа численность населения Азербайджана
По итогам последней переписи (1 декабря 2023 года), численность населения Азербайджана составила 10 миллионов 176 тысяч 811 человек.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной Государственным комитетом статистики.
Было отмечено, что 54,6 процента населения составляют городские жители, 45,4 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.
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