Названа численность населения Азербайджана

По итогам последней переписи (1 декабря 2023 года), численность населения Азербайджана составила 10 миллионов 176 тысяч 811 человек.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной Государственным комитетом статистики.

Было отмечено, что 54,6 процента населения составляют городские жители, 45,4 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

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