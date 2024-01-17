Вот каким будет Баку в 2040 году

Накануне в исполнительной власти Баку состоялась презентация Генерального плана развития города Баку до 2040 года.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре подготовил видеоматериал в связи с Генеральным планом города, основывающемся на четырех приоритетных целях, сообщает Day.Az.

В видеоматериале отражены этапы устойчивого развития города до 2040 года, регенерации окружающей среды, архитектурный облик города, забота об историческом наследии, создание новой городской экономики.

Отметим, что Кабинет министров Азербайджана утвердил ранее "Генеральный план развития города Баку до 2040 года".

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