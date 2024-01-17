Вынесен приговор Салиму Муслимову

Завершено судебное следствие по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты Азербайджана Салима Муслимова.

Как сообщает Day.Az, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям прокурор выступил с обвинительной речью.

Прокурор потребовал приговорить Салима Муслимова к 13 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и получении взяток, но условно, в связи с возмещением большей части причиненного ущерба.

На основании приговора С.Муслимов был признан виновным по предъявленным ему обвинениям. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован Службой госбезопасности в 2021 году. Ему предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата, с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере, неоднократно) УК АР. Бывший министр был переведен под домашний арест после 13 месяцев заключения. Из 27 млн манатов ущерба, причиненного государству, С.Муслимов выплатил 20 миллионов манатов. По факту растраты возбуждено отдельное уголовное дело.

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