Имущество Салима Муслимова на 8 млн манатов будет конфисковано

Как уже сообщалось, завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был оглашен приговор, сообщает в среду Day.Az.

Суд назначил Салимову наказание в виде 11 лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.

Кроме того, согласно приговору, будет конфисковано имущество бывшего министра на 8 миллионов манатов.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован Службой госбезопасности в 2021 году. Ему предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата, с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере, неоднократно) УК АР. Бывший министр был переведен под домашний арест после 13 месяцев заключения. Из 27 млн манатов ущерба, причиненного государству, С.Муслимов выплатил 20 миллионов манатов. По факту растраты возбуждено отдельное уголовное дело.

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