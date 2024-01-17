Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку

Установлены личности погибших в результате взрыва в Бинагадинском районе Баку.

Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана, сообщает Day.Az.

Согласно информации, в связи со взрывом, произошедшим 15 января в мебельном цехе в Бинагадинском районе столицы, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется расследование Управлением криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

В результате взрыва 24 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 3 человека были спасены из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ, проводимых МЧС.

Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов тела 9 погибших.

Установлены личности погибших:

1. Аббасова Солмаз Пашабек гызы (1983)

2. Атакишиев Айдын Мирзамахмуд оглу (1964)

3. Джафаров Заур Гулу оглу (1980)

4. Дадашева Ульвия Гумбат гызы (1969)

5. Мамедов Эльвин Гафар оглу (1993)

6. Мамедов Ильгар Габиль оглу (1964)

7. Губадов Фарид Гусейн оглу (1983)

8. Гулиева Асма Джумшуд гызы (1977)

9. Юсубов Сарадж Орудж оглу (1985, гражданин Грузии).

В сообщении говорится, что поисково-спасательные работы завершены. Продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление причин взрыва, размера причиненного ущерба, а также других обстоятельств, имеющих значение для дела, будет обеспечено информирование общественности о результатах.

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