В Азербайджане в прошлом году снизилась заболеваемость некоторыми болезнями

В январе-ноябре прошлого года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года в Азербайджане снизилась заболеваемость некоторыми болезнями.

Об этом Day.Az сообщает в среду со ссылкой на минздрав.

Так, с января по ноябрь 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года снизилась заболеваемость сибирской язвой (на 39,1 процента), туберкулезом легких (на 4,2 процента).

Кроме того, в этот период не была отмечена заболеваемость коклюшем, малярией, острым полиомиелитом, эпидемическим паротитом, туляремией, синдромом врожденной краснухи, дифтерией, а также столбняком.

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