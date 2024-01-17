https://news.day.az/society/1630268.html Крупный пожар в общежитии в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Крупный пожар в общежитии в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
00:41
Во время пожара в здании общежития в Сумгаите 4 человека отравились дымом, сообщают СМИ.
23:53
В Сумгайыте горит общежитие Технического Колледжа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время на место происшествия привлекаются живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС.
В пресс-службе МЧС сообщили, что в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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