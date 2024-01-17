Крупный пожар в общежитии в Сумгайыте

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Во время пожара в здании общежития в Сумгаите 4 человека отравились дымом, сообщают СМИ.

23:53

В Сумгайыте горит общежитие Технического Колледжа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время на место происшествия привлекаются живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

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