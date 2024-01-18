https://news.day.az/society/1630276.html Здание общежития в Сумгайыте взято под контроль полиции
Здание общежития в Сумгайыте взято под контроль полиции
В связи с пожаром в здании общежития, расположенном в 22-м квартале города Сумгайыт, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, принимаются меры безопасности, территория взята под охрану.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре