Здание общежития в Сумгайыте взято под контроль полиции

В связи с пожаром в здании общежития, расположенном в 22-м квартале города Сумгайыт, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, принимаются меры безопасности, территория взята под охрану.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!