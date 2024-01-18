Великое возвращение: еще 30 семей переселяются в Физули

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Физули был отправлен очередной караван с бывшими вынужденными переселенцами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на этом этапе в город Физули переселяется еще 30 семей (127 человек).

Очередной караван, состоящий из семей, временно поселившихся в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях на различных территориях страны, был организован Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана и отправлен 18 января из Гарадагского района города Баку. Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 410 семей (1 519 человек).

В результате победы доблестной азербайджанской армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева появилась возможность для вынужденных переселенцев через 30 лет безопасно и достойно вернуться на родину. Вернувшиеся в родные края жители Физули поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу.

Они также выразили благодарность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли страны от оккупации, с глубоким уважением почтили память шехидов.

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