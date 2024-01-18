20 января в режим работы бакинского метро будут внесены изменения

20 января в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Об этом в четверг сообщает Day.Az, со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Было отмечено, что усиленный режим работы будет введен на станции "20 Января", а также расположенных в непосредственной близости от Аллеи шехидов станциях "Ичеришехер" и "Эльмляр Академиясы" .

Было отмечено, что годовщина события 20 января 1990 года, вписанного в историю Азербайджана как героическая летопись, как и каждый год, будет отмечаться в Бакинском метрополитене.

Если бы не самоотверженность коллектива Бакинского метрополитена, количество жертв в тот день могло бы быть намного больше. В ту ночь по указанию руководства Бакинского метрополитена движение поездов на станциях не прекращалось до утра. Благодаря самоотверженности дежурных, а также прибывших на помощь коллег, были спасены сотни жизней, раненые доставлены в больницы, станции, платформы, тоннели и переходы метрополитена стали местом спасения невинных людей.

В Бакинском метрополитене, который постоянно хранит память о той ночи, запланирован ряд мероприятий. Наряду с этим будут внесены изменения в режим работы метрополитена.

С начала января был проведен осмотр вестибюлей, платформы и других служебных помещений станции "20 Января", даны поручения по организации необходимых мероприятий.

В ночь с 19 на 20 января на колоннах станции "20 Января", входах на перрон станции, и в вестибюльных зонах, где размещены таблички с выгравированными именами шехидов, на стенах будут установлены венки с гвоздиками.

Представители многотысячного коллектива метрополитена в течение дня посетят Аллею шехидов, отдавая дань вечной памяти шехидов, в том числе двух сотрудников метрополитена - Ильгару Гараеву и Афлатуну Кязимову, которые стали жертвами той ужасной ночи.

В знак особого почитания памяти шехидов в первой половине дня 20 января на платформе станции "20 Января" выстроится караул из сотрудников метрополитена. Через централизованную радиосеть на всех станциях будут звучать патриотические музыкальные произведения, соответствующие духу дня.

Несмотря на нерабочий день, резервные поезда будут предусмотрены особым образом и при необходимости выпущены на линию.

Отметим, что 20 января в 12:00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания будет почтена память шехидов, героически павших 20 января 1990 года. Все поезда будут выведены на станцию по заранее разработанному для этого плану. В память о шехидах поезда в течение минуты подадут непрерывный звуковой сигнал.

Руководство и сотрудники ЗАО "Бакинский метрополитен" будут находиться вместе с пассажирами и представителями общественности, прибывшими на станцию в минуту молчания.

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