https://news.day.az/society/1630418.html Срок трудового отпуска по беременности и родам может быть продлен
Срок трудового отпуска по беременности и родам может быть продлен
В Азербайджане предлагается продлить срок трудового отпуска по беременности и родам.
Как сообщает в четверг Day.Az, с данным предложением на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике выступил председатель данного комитета Муса Гулиев.
Он отметил, что в настоящее время по действующему законодательству продолжительность такого отпуска составляет 126 дней.
"Предлагаем этот срок довести до 140 дней. То есть, увеличить текущий срок еще на 14 дней", - добавил М.Гулиев.
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