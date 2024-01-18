Госкомитет об ущербе, нанесенном вынужденным переселенцам пожаром в общежитии в Сумгайыте

17 января при пожаре в здании общежития в Сумгайыте, был нанесен ущерб жилой площади, где временно проживают 11 семей вынужденных переселенцев.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространил Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Было отмечено, что сразу после поступления информации о пожаре на место происшествия выехали руководящие лица соответствующего структурного подразделения комитета.

"В результате предварительного расследования был установлен ущерб жилой площади, на которой временно проживали 11 семей вынужденных переселенцев. В настоящее время на месте происшествия находится руководство комитета, проводится опись. Будут приняты соответствующие меры. В здании, где произошел пожар, временно проживают 35 семей. Причины возникновения пожара расследует МЧС, оценивается причиненный ущерб. После расследования МЧС будет вынесено окончательное заключение, на основании которого будут предприняты соответствующие правовые шаги", - говорится в распространенной ведомством информации.

Отметим, что пожар произошел в здании общежития, расположенного в 22-м квартале города Сумгайыт.

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