В Баку задержаны вооруженные лица

В результате проведенных за последние несколько дней мероприятий сотрудниками 16-го отдела полиции Наримановского районного управления полиции было обнаружено в общей сложности 10 единиц огнестрельного оружия, в ходе операций 3 оружия, в результате профилактической работы с населением - 7 оружий.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе проведенной сотрудниками отдела операции у ранее судимого Анара Гаджиева был изъят 1 пистолет марки "ТТ", у ранее судимого Видади Мамедова - 1 пистолет марки "Макаров", у ранее судимого Руфата Ибрагимова - автомат марки "Калашников".

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