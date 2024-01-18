Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу Азербайджана

17 января около 02:00 на территории службы пограничного отряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана были задержаны граждане Пакистана Вали Нур Хан, 1998 года рождения и Вахаб Абдул Таузил, 2001 года рождения, которые пытались нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.

Как сообщили в четверг Day.Az в ГПС, в результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что задержанные прибыли на территорию Азербайджана в законном порядке, намереваясь затем нелегальным путем перебраться в другую страну.

По данному факту проводятся следственные действия.

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