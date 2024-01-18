Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 19 января в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами пасмурная, преимущественно без осадков. Однако в течение дня в некоторых местах возможны кратковременные осадки. В течение дня временами возможно усиление южного ветра.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 7-12° тепла. Атмосферное давление упадет с 763 миллиметров ртутного столба до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов ночью и 50-60 процентов днем.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

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