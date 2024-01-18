О том, какие три чуда увидело наше поколение

Бакинский книжный центр и гуманитарный отдел Исполнительной власти Баку провели совместное мероприятие "20 Января - на пути к независимости".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ИВ Баку, в нём приняли участие ветераны Отечественной войны, дети и родственники шехидов, представители общественности.

Начальник отдела по общественно-политическим вопросам, гуманитарным вопросам и работе с религиозными структурами ИВ Баку Эльмин Иманов отметил, что 20 января 1990 года навсегда останется в истории Азербайджана страницей героической борьбы за независимость и свободу, ведь 34 года назад наш народ показал, что его не сломить. Сейчас азербайджанский народ также сплотился вокруг президента Ильхама Алиева для решения важных задач, стоящих перед нами.

В свою очередь, директор Книжного центра Гюнель Рзаева отметила, что наше поколение счастливо тем, что увидело три чудесных события - победу в Отечественной войне, успешную антитеррористическую операцию и то, как государственный флаг Азербайджана вновь развевается над Ханкенди. Это стало возможным благодаря Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и руководимой им азербайджанской армии.

В завершении мероприятия маленькие актёры Центра детско-юношеского развития №3 представили собравшимся художественную постановку "20 Yanvar - Müstəqilliyimizə gedən yol", также участникам были розданы книги.

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