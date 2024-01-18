На платной дороге в Азербайджане установлено ограничение скорости

В Азербайджане на платной автомагистрали установлено ограничение скорости.

Как сообщает в четверг Day.Az, на дороге Баку-Губа-граница с Российской Федерацией установлены дорожные знаки, указывающие на максимальную скорость в 110 км/ч.

Информацию об этом подтвердил Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

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