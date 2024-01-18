Синоптики предупреждают

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 19 января до 20 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, днем местами на полуострове до 20 м/с.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 19 января в районах Азербайджана, преимущественно в горных и предгорных районах ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!