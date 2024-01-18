https://news.day.az/society/1630542.html Министр Рашад Набиев навестил семью шехида в Нахчыване - ФОТО
Министр Рашад Набиев навестил семью шехида в Нахчыване - ФОТО
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках поездки в город Нахчыван в связи с приемом граждан навестил семью шехида майора Гасанова Садига Али оглу, передает Day.Az.
На встрече члены семьи поделились воспоминаниями о шехиде, рассказали о пройденном им славном боевом пути.
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