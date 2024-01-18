Министр Рашад Набиев навестил семью шехида в Нахчыване

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках поездки в город Нахчыван в связи с приемом граждан навестил семью шехида майора Гасанова Садига Али оглу, передает Day.Az.

На встрече члены семьи поделились воспоминаниями о шехиде, рассказали о пройденном им славном боевом пути.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!