https://news.day.az/society/1630604.html Этим лицам будет назначена специальная стипендия – СУММА – ОФИЦИАЛЬНО
Этим лицам будет назначена специальная стипендия – СУММА – ОФИЦИАЛЬНО
Внесены изменения в Правила предоставления специальной стипендии спортсменам и их тренерам, получившим право на участие в Олимпийских играх.
Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, спортсменам и их тренерам, получившим право на участие в Паралимпийских играх, будет предоставлена специальная стипендия.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре