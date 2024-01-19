Этим лицам будет назначена специальная стипендия

Внесены изменения в Правила предоставления специальной стипендии спортсменам и их тренерам, получившим право на участие в Олимпийских играх.

Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, спортсменам и их тренерам, получившим право на участие в Паралимпийских играх, будет предоставлена специальная стипендия.

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