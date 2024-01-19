В Баку обрушился потолок в церемониальном доме

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обрушении потолка церемониального зала на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с информацией на место незамедлительно были привлечены спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что обрушился потолок первого этажа двухэтажного церемониального дома.

В результате инцидента три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Силами МЧС были приняты соответствующие меры безопасности.

Проводится расследование.

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