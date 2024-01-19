Изменены правила предоставления стипендии участникам Олимпийских игр

В Азербайджане внесены изменения в правила предоставления специальной стипендии спортсменам и их тренерам, получившим право на участие в Олимпийских играх.

Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, спортсменам и их тренерам, получившим право на участие в Паралимпийских играх, будет предоставлена специальная стипендия.

Стипендия будет выплачиваться спортсменам, имеющим право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, их тренерам, главному тренеру и тренерам национальной сборной только в безналичной форме. По Олимпийским играм: каждый месяц каждому спортсмену будет выплачиваться стипендия в размере 2-кратной минимальной заработной платы, его тренеру, главному тренеру национальной сборной - в размере 1,5-кратной минимальной заработной платы. До сих пор каждому спортсмену ежемесячно выплачивалась стипендия в размере 200 (двести) манатов, его тренеру - 160 (сто шестьдесят) манатов, главному тренеру и тренеру команды - по 100 (сто) манатов. По Паралимпийским играм: каждому спортсмену будет выплачиваться стипендия в размере 1-кратного размера минимальной заработной платы, его тренеру, главному тренеру национальной сборной - стипендия в размере 0,5-кратного размера минимальной заработной платы.

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