TƏBİB о состоянии здоровья пострадавшей в результате обрушения потолка в доме для церемоний
Сегодня около 12:45 поступил вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в связи с обрушением потолка в доме для церемоний на улице М.Мушфига в Ясамальском районе города Баку.
Об этом в пятницу в ответ на запрос Day.Az сообщили в TƏBİB.
Было отмечено, что на место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи.
"В результате инцидента пострадала женщина. 46-летняя пострадавшая была госпитализирована в Клинический медицинский центр с травмой спины. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что на горячую линию "112" МЧС Азербайджана ранее поступила информация об обрушении потолка в доме для церемоний на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе города Баку.
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