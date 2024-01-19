TƏBİB о состоянии здоровья пострадавшей в результате обрушения потолка в доме для церемоний

Сегодня около 12:45 поступил вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в связи с обрушением потолка в доме для церемоний на улице М.Мушфига в Ясамальском районе города Баку.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Day.Az сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что на место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи.

"В результате инцидента пострадала женщина. 46-летняя пострадавшая была госпитализирована в Клинический медицинский центр с травмой спины. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что на горячую линию "112" МЧС Азербайджана ранее поступила информация об обрушении потолка в доме для церемоний на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе города Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!