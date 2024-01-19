Прокуратура расследует факт обрушения потолка дома для церемоний в Баку

Проводится расследование на месте обрушения потолка дома для церемоний в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате обрушения потолка в доме для церемоний на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе Баку.

Инцидент произошел 19 января около 13:00. Пострадавшие Мустафаева Фатма Хамой гызы, 1949 года рождения, Мирзоева Рахиля Хамой гызы, 1955 года рождения и Рустамова Рена Хамой гызы, 1958 года рождения после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осматривают место происшествия.

Факт расследует прокуратура Ясамальского района.

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