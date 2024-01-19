Названо число задержанных в Азербайджане по обвинению в коррупции

Оперативными структурами возбуждено 158 уголовных дел, по результатам 49 оперативно-розыскных мероприятий задержаны 56 лиц, совершивших коррупционные преступления, а также задержаны 30 разыскиваемых лиц.

Об этом было сказано на расширенном оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

За отчетный период Главным управлением были направлены в суды для рассмотрения 224 уголовных дела в отношении 336 лиц. По этим делам в отношении 80 юридических лиц было проведено досудебное производство по применению уголовно-правовых мер, юридические лица и их руководители были привлечены к судебной ответственности. По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, были вынесены обвинительные приговоры. Из уголовных дел, расследование по которым завершено, в суды по тяжким преступлениям направлено 114 дел в отношении 211 лиц, в военные - 8 дел в отношении 12 лиц, а в районные (городские) суды -102 уголовных дела в отношении 113 лиц.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!