В Баку изменится маршрут 11 автобусов

В Баку изменится схема движения автобусов по 11 маршрутам.

Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что завтра в связи с мероприятиями 20 Января - Дня всенародной скорби движение автобусов по ряду регулярных маршрутов - № 3, 6, 10, 18, 31, 37, 39, 53, 77, 96 и 205 - будет организовано по альтернативным дорогам.

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