Названо количество преступлений, зарегистрированных в Баку в 2023 г.

Из 15 759 преступлений, зарегистрированных в Баку в прошлом году, 82,8 процента относились к менее тяжким, 17,2 процента - к тяжким и особо тяжким.

Об этом сказал начальник Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Акбер Исмаилов в ходе оперативного совещания, сообщает Day.Az.

По его словам, в отчетном периоде по сравнению с 2022 годом количество убийств по неосторожности сократилось вдвое, менее тяжких преступлений - на 5,7%, грабежей - на 27,5%. Всего было собрано 167 единиц огнестрельного оружия, 65 гранат, 3834 единицы боеприпасов, изъяты 78 единиц незаконно носимого и хранимого огнестрельного оружия. "За отчетный период выявлены 42 преступные группы из 103 человек, совершивших 49 грабежей, а также 26 преступных групп, подозреваемых в 56 квартирных кражах. По уголовным делам, расследование которых завершено, обеспечено возмещение 76,6 процента (33 миллиона 748 тысяч 928 манатов) материального ущерба, нанесенного гражданам", - сказал Исмаилов.

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