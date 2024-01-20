В Ширване задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Ширванского городского отдела полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали местного жителя Намина Рзаева.

Об этом Day.Az сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе осмотра, проведенного по месту проживания задержанного, были обнаружены и изъяты упакованные для продажи в целлофановые и бумажные обертки героин, метамфетамин, а также коноплю и электронные весы.

По факту в следственном отделении Ширванского ГОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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