https://news.day.az/society/1630838.html В Ширване задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков
В Ширване задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков
Сотрудники Ширванского городского отдела полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали местного жителя Намина Рзаева.
Об этом Day.Az сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе осмотра, проведенного по месту проживания задержанного, были обнаружены и изъяты упакованные для продажи в целлофановые и бумажные обертки героин, метамфетамин, а также коноплю и электронные весы.
По факту в следственном отделении Ширванского ГОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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