Последствия землетрясения в Ширване

В Ширване в результате произошедшего минувшим вечером землетрясения в нескольких частных домах, расположенных на территории под названием "Старый город", появились небольшие трещины.

Об этом сообщает Day.Az.

Отметим, что минувшим вечером в 22:05 в стране произошло землетрясение магнитудой 5,1 единицы.

Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение силой до 4 баллов ощущалось в Саатлинском и Сабирабадском районах, а также до 3-4 баллов - в Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Лянкяранском, Лерикском, Ширванском, Зардабском, Агдамском, Саатлинском районах.

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