Героизм азербайджанца не оставил равнодушным жителей российского города

Героизм азербайджанца не оставил равнодушным жителей Новосибирска. Местные жители решили подарить Рзе Рзаеву встречу с семьей. За 1 день люди собрали 71 524 рубля, чтобы он смог впервые за полгода увидеть своих дочек, передает Day.Az со ссылкой на Ngs.ru.

Во время коммунальной аварии 17 января 2023 года он построил переправу из палет через затопленный перекресток и переносил детей на руках.

В истории простого грузчика, который не смог пройти мимо ЧП, нет впечатляющих сюжетных поворотов, но новосибирцев она не оставила равнодушными. Рза сбился со счету, сколько именно человек он перенес через обжигающий поток, вымок до колен, а на следующий день как ни в чем ни бывало пошел на работу. Мужчина приехал в Новосибирск из Азербайджана более 13 лет назад, сначала жил в городе вместе с семьей, но затем, из-за роста цен, его жена и дочки вернулись на родину.

В последний раз Рза видел собственных детей 7 месяцев назад, и даже свой день рожденья - 19 января ему исполнилось 45 лет - был вынужден отмечать в одиночестве. Восхищенные его поведением новосибирцы решили, что мужчина давно заслужил отпуск с семьей.

Для самого известного грузчика Новосибирска это стало полной неожиданностью:

"Вообще не ждал подарка. У меня слезы на глазах от радости. Спасибо, мне очень приятно. Чужих детей не бывает - проходить мимо нельзя и всегда надо помочь. Я считаю, что это моя родина. Огромное спасибо всем, кто скинул денег, дай бог вам здоровья! На самом деле слезы. Спасибо, новосибирцы! У меня слов нет, - сказал он в интервью.

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