Названы возможные причины взрыва в цехе в Бинагадинском районе

Назначены все экспертизы в связи со взрывом в цехе в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Имеется несколько версий, которые расследуются. Как только будут получены окончательные результаты, виновные лица будут выявлены и привлечены к ответственности", - добавил К.Алиев.

Напомним, что в результате взрыва, прогремевшего 15 января в цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку, погибли 9 человек, 24 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!