Коллектив AZAL посетил Аллею шехидов

20 января - в День всенародной скорби - коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) почтил в Аллее шехидов светлую память шехидов 20 Января, передает в субботу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Руководство и коллектив AZAL возложили гвоздики на могилы отважных сыновей и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость страны.

События 20 Января являются одним из самых трагичных дней в современной истории страны, а также героической страницей азербайджанского народа. Этот день, являющийся символом патриотизма, навсегда останется в памяти каждого азербайджанца.

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