Хорошая новость для жителей Сумгайыта

С завтрашнего дня начинает функционировать автобусный экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт.

Как сообщили в субботу Day.Az в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, неопланы уже находятся в Бакинском международном автовокзальном комплексе.

Стоимость проезда составит 80 гяпиков.

Отметим, что на странице ООО "Baku Bus" в Instagram появилась информация о начале работы с 21 января новой маршрутной линии Баку-Сумгайыт.

В сообщении отмечается, что автобусы будут следовать от Бакинского автовокзала до автовокзала Сумгайыта и в обратном направлении.

"Остановки на маршруте: Бакинский международный автовокзальный комплекс, ст. метро "Автовокзал", поселок Джейранбатан, Сумгайытский круг, жилой комплекс "Bağçalı evlər", Сумгайытский автовокзал. В течение дня интервал в движении будет составлять 11 минут, в часы пик - 7-8 минут. Первый выезд из Сумгайыта утром в 5:50, из Баку - в 6:30, последний выезд из Баку - в 23:00, последний выезд из Сумгайыта - в 22:20.

Автобусы, каждый из которых рассчитан на 48 мест, также имеют багажное отделение.

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