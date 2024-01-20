В Азербайджане произошло землетрясение

В Шамахинском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы.

Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 19:45, составила 3,2.

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