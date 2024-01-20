https://news.day.az/society/1630998.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Шамахинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы.
Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 19:45, составила 3,2.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре